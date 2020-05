Les séries de réconciliations se poursuivent toujours entre les célébrités. Après Avoir réussi de réconcilier Wally Seck et Pape Diouf, Balla Gaye 2 a surpris plus d’un en fumant le calumet de la paix avec son ex ennemi de taille Ndoye Bou Boy Niang. Ce dernier avait même menacé de mort le fils de Double Less qui, pour sauver sa peau, avait déposé une plainte à la Gendarmerie de Colobane où il avait été convoqué. Et pour montrer au public qu’il a rangé la hache de guerre, il a personnellement contacté le Lion de Guédiawaye. Un geste à saluer.

L'article Vidéo – Enfin, Balla Gaye 2 et Ndoye Bou Boy Niang enterrent la hache de guerre