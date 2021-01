Vidéo: Entouré par des « Ndongo Daara » Qui Chante « Allah » Le Taalibé apprentis-rapeur craque et fond en larmes

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Un marabout (en arabe : مَربوط [marbūṭ] ou مُرابِط [murābiṭ], appliqué, assidu ; en garnison) est un saint homme (il s’agit rarement d’une femme) et un sage musulman facilitant la vulgarisation de l’islam et faisant l’objet d’un culte populaire. On en retrouve en Afrique du Nord, au Moyen-Orient1 et sous diverses formes, dans certaines régions d’Afrique subsaharienne.

Grand marabout toucouleur (Sénégal) (1853)

Ce saint patron donne parfois son nom à un lieu-dit, à un village, à une ville, à qui il offre protection et bénédiction.

Le terme désigne aussi le tombeau à coupole (قُبّة [qubba], au pluriel قِبَاب [qibāb]) de la personne vénérée (saint).

Chaque année des milliers de fidèles se réunissent dans des zaouïa, autour du culte d’un marabout

