Entre bisous et câlins le couple semble respirer l’amour. Selon des langues indiscrètes proches du couple «la troisième femme est la plus proche de Modou Diagne Fada. Elle l’accompagne lors de tous ses voyages et l’amène partout ».On nous renseigne également qu’elle aurait pris la place des deux premières épouses de Modou Diagne Fada. En tout cas, sur les réseaux sociaux Madame Diagne montre qu’elle est «la puissance » comme elle le dit.