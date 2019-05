Eumeu Sène n’est pas le roi des arènes pour rien. Et pour cause, l’actuel roi des arènes n’écarte pas l’idée d’épouser une deuxième femme, comme Balla Gaye2 avec Léna Gueye et Modou Lô avec la fille de son manager, Birame Gningue.

GALSEN221TV