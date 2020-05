Initié et soutenu en France par le Pr Didier Raoult, infectiologue à Marseille, le traitement à la Chloroquine suscite la méfiance d’autres professionnels de santé à cause de ses effets secondaires cardiaques graves et du manque d’études menées sur des patients Covid-19 permettant d’évaluer sa balance bénéfice-risque. La dernière en date tend à leur donner raison. Publiée dans la sérieuse revue internationale The Lancet, elle conclut que l’hydroxychloroquine ou chloroquine, lorsqu’ils sont utilisés seuls ou avec un macrolide n’ont pas d’avantage sur les résultats à l’hôpital pour COVID-19. Eh bien, cette étude n’a pas laissé le Pr Didier Raoult de marbre. En effet, l’infectiologue qualifie l’étude de Foireuse.

