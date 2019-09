La belle et charmante Mina n’est plus un coeur à prendre; elle a rejoint la cour des grands. L’heureux élu, un certain monsieur Dabo, a transformé sa perle rare en princesse pour la cérémonie.

Plusieurs célébrités étaient présentes au mariage. Galsen221 souhaite un heureux ménage au couple Dabo.