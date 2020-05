La communication de Reug Reug est très souvent critiquée et jugée acerbe et offensive par le monde de la lutte. Raison pour laquelle, beaucoup le conseillent de revoir sa façon de communiquer. Et pour se défendre, la Foudre de Thiaroye ne compte pas reculer car selon lui, c’est le même langage que tenaient Balla Gaye 2 et Modou Lô pour décrocher un combat. D’après Khadim Gadiaga, Reug Reug est un grand champion mais rien ne l’empêche de corriger sa communication.

Lutte TV

L’article Vidéo – Exclusif : Khadim Ndiaye sur la communication de Reug Reug : “champion la mais il faut mou…” est apparu en premier sur Snap221.info.