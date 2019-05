Vidéo exclusive: Interview du PDG de SEMER Holding SA Diene Marcel Diagne au Festival de Cannes au micro de Yves Segura

Le Festival de Cannes est l’un des plus grands événements au monde et le plus prestigieux d’Europe.

C’est le rendez vous le plus important de l’année pour l’industrie cinématographique et les marques de luxe. Le point de rencontre de 12 400 professionnels dont 3 900 producteurs, 3 300 vendeurs et acheteurs, 1 000 programmeurs de festival.

Mais c’est également un centre d’affaires internationales, un espace de communion et d’échange pour des centaines de personnalités, de célébrités et d’investisseurs du monde.

Et le jeune homme d’affaire sénégalais Diéne Marcel Diagne, Président Directeur Général de SEMER Holding SA et promoteur de « Diamniadio Lake City » faisait parti des invités de marque de cette 72ème édition du Festival.

Il a eu l’honneur et le privilège de présenter le plus grand projet d’immobilier de luxe jamais conçu en Afrique. Un projet futuriste dont les travaux ont déjà démarré sur le site. Au micro de Yves Segura, suivez l’interview en Exclusivité du PDG de SEMER Holding SA.