Le combat entre Gris 2 et Abdou Diouf ficelé par Dièye Production doit normalement avoir lieu avant la fin de cette saison. Et pour mieux se préparer pour effacer sa dernière défaite devant Forza de Fass, Abdou Diouf s’est rendu aux USA pour peaufiner sa stratégie. De son côté, Gris 2 reste au Sénégal et bande les muscles pour faire oublier sa chute du juin dernier devant Reug Reug. Et les deux adversaires ont fait un face-à-face à distance via instagram.

Lutte TV

L’article Vidéo – Face-à-face appel vidéo : Abdou Diouf à Gris 2 “damala rouss ba doumala kholl mais…” est apparu en premier sur Snap221.info.