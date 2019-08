Hier dimanche, Modou Lo et Eumeu Sène ont respecté leur contrat en s’adonnant au dernier face-to-face. Après leur combat, remporté par l’enfant des Parcelles Assainies. Le Roi déchu, Eumeu Sène, a été acclamé par l’assistance de par sa gentillesse, son fair-play, de reconnaître sa défaite sportivement. En plus de cela, le titre de Roi des Arènes dont Modou Lo en est le détenteur, et qui fait l’objet de polémiques, a été tranché par Eumeu. Ce dernier, estime que son tombeur est bel et bien le « Roi des Arènes ».

« Celui qui terrasse le Roi est Roi »

« Il n’y a pas à chercher de midi à 14 heures, celui qui terrasse le Roi est bel et bien le nouveau Roi. Celui qui fait tomber un président est bien le nouveau président. Donc, il faut reconnaître que Modou Lo est bien celui qui est à la tête de l’arène. Il faut le lui concéder. Moi, c’est Modou Lo qui est mon Roi des arènes. Et qu’on laisse ces débats protestant son titre. Je te (Modou Lo) félicite, tu l’as bien mérité », a réagi Eumeu Sène. Une réaction éblouissant l’assistance, qui n’a pas manqué d’acclamer le lutteur pour ce témoignage retentissant.

Rappel

Le dimanche 28 juillet 2019, un nouveau Roi des Arènes est monté sur le trône. Le tenant du titre, Eumeu Sène, s’est incliné face à Modou Lô au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le lutteur des Parcelles Assainies, Modou Lo a battu le colosse d’un puissant uppercut. Eumeu Sène est tombé KO sur ce coup, laissant par la même occasion son titre de champion à Modou Lô.