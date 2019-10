L’insécurité à Dakar s’accentue de plus en plus et continue d’inqiéter les populations de certains quartiers de Dakar. Ces temps-ci, les agresseurs n’attendent plus la nuit pour procéder à leurs opérations. Ils agressent en pleine journée sous l’œil de tout le monde.

Dans cette vidéo, on voit un Chef religieux attaqué en sortant de sa voiture. La scène a été filmée par une caméra de surveillance du quartier.

La scène est plus que surprenante