Les chroniqueurs et invités de l’émission “Le Grand Plateau” de la Sentv continuent de faire parler d’eux en direct. Après Père Mbaye Ngoné et Sophie Gueye, c’est Maya et Ya Seyda qui “s’affrontent”.

En parlant de farata, souna et soumission dans les ménages, les deux femmes se livrent à un débat houleux en direct de la télévision de Bougane Gueye Dany.