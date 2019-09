Ce samedi soir, le Club Bruges de Krépin Diatta, Mbaye Diagne ou encore d’Amadou Sagna effectuait son déplacement le plus court de la saison puisqu’il affrontait son voisin du Cercle. Traditionnellement, ce derby est toujours très accroché.

Le FC Bruges l’a emporté 0-2 au Cercle de Bruges. Diatta à la 32e minute de jeu et Dennis à la 61e ont scellé le sort des Vert et Noir. Mbaye Diagne a disputé ses premières minutes de jeu pour les Gazelles. L’attaquant sénégalais est monté au jeu à la 87e minute.