Sokh devait lutter un combat de tous les dangers cette saison qui devait l’opposer à Gamou Guèye de Bargny. Mais malheureusement à cause de la pandémie Coronavirus, le combat a été suspendu jusqu’à nouvel ordre. Et soutient avoir choisi d’affronter Gamou Guèye qui a fait son parcours de champion et promet aussi qu’il ne peut le stopper car il a battu les lutteurs les plus teigneux de l’arène. Concernant la maladie de Jules Baldé qui reste alité depuis plus d’un an, il a pleuré et demande au bonne volonté de l’aider car il en a toujours besoin.

PUBLICITÉ