Vidéo – Fête de la musique: Coumba Gawlo « Khaliss bimay gagné, dou musique sénégalaise momako maay »

Coumba Gawlo confirme la crise dans la musique sénégalaise. Abordant la fête de la musique, la diva à la voix d’or a décrié les manquements dans ce métier.

Selon elle, la musique sénégalaise est laissée en rade. La fête de la musique n’a plus cet engouement qui la caractérisait. Pis, les promoteurs marchandent le prix des artistes, alors qu’à l’extérieur c’est tout le contraire. Au micro de Senego, elle confie que ses gains financiers ne proviennent pas de la musique sénégalaise et recadre ceux qui quémandent tickets et Cd des artistes.