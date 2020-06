Le talent de Balla Gaye 2 est connu de tous et à l’unanimité. Même les lutteurs acceptent sa suprématie qui est très souvent contestée par ses adversaires potentiels comme Boy Niang 2 et autres. Et pour trancher le débat, le lutteur Feugueuleu précise qu’il ne sait pas si Boy Niang 2 est teigneux ou pas mais, force est de reconnaître que le Lion de Guédiawaye est le champion de tous les champions.

Lutte TV

L’article Vidéo – Feugueleu “Boy Niang safna wala safoul lolou worouma, mais Balla Gaye ndanane yi moy sén…” est apparu en premier sur Snap221.info.