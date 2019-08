Lionel Messi sera-t-il présent demain soir à San Mamès contre Bilbao pour le premier match du FC Barcelone dans cette Liga 2019-20 ? Touché au genou et absent de la tournée barcelonaise aux Etats-Unis, l’Argentin fait tout pour être sur le terrain du côté du Pays basque. Comme on peut le voir sur ces images, La Pulga s’entraîne dans du sable au centre d’entraînement du FCB. Ceci afin de renforcer son genou et ses appuis dont le quintuple Ballon d’Or aura bien besoin.