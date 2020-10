(Vidéo) Fraichement rentré des USA, Niang Xaragne crée un grand bruit et arrose Aida Baye avec des billets

Le Gamou (ou Gàmmu) est un grand pèlerinage annuel à l’occasion du Mawlid – commémoration de la naissance de Mahomet – qui a lieu dans différentes villes du Sénégal, principalement à Tivaouane.

Depuis 1902, grâce à El Hadji Malick SY et, à sa mort en 1922, par ses différents successeurs. La plus importante fête commémorative religieuse des tidjanes1, le Gamou est également célébré par la communauté mouride, à Touba et dans les autres foyers religieux, tels que Médina Baye, le quartier religieux de Kaolack.

En termes d’affluence, le Gamou draine énormément de monde au Sénégal, c’est le premier événement religieux du Sénégal, en ce sens qu’il est célébré un peu partout, suivi du Magal de Touba.

Le terme vient du wolof gàmmu. Étymologiquement, il désigne la célébration de la naissance d’un enfant ou de l’arrivée au monde d’un nouveau membre d’une société. Par extension, le terme peut aussi s’appliquer à de grands rassemblements religieux pour d’autres occasions.