Un affrontement musclé entre un gardien de la paix et un employé municipal a été filmé dans le quartier des Beaudottes à Sevran.

Une vidéo virale met Sevran en émoi. On y voit Lamine Ba, 34 ans, médiateur respecté et connu du quartier des Beaudottes, se battre violemment avec un policier, avant d’être neutralisé par un coup de Taser.

La cité crie à la bavure, les policiers dénoncent des outrages.