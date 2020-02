Dans un entretien pour Oh My Goal, Idrissa Gana Gueye a révélé ses meilleurs moments dans le football. Et sans surprise, il a parlé plusieurs fois de son club formateur, le LOSC.

« Le meilleur joueur contre qui j’ai joué ? Eden Hazard à Chelsea. Il est trop fort, il sait tout faire avec le ballon. Lorsque je l’ai affronté, il m’avait donné un carton jaune tellement il était technique. C’était difficile de lui prendre le ballon.

Mon meilleur souvenir ? Facile, c’est le doublé avec le LOSC. C’étaient mes premiers trophées avec mon premier club professionnel, ma première année en tant que pro. Donc c’était juste parfait.

Le capitaine qui fait les meilleurs discours ? Rio Mavuba à Lille. Il avait toujours les mots qu’il fallait pour nous motiver et pour nous mettre dans le match. »