Idrissa Gana Gueye se méfie de Krépin Diatta. L’international sénégalais qui retrouve, ce mercredi en Ligue des Champions, deux de ses coéquipiers de sélection, dont la révélation de la dernière Can, estime qu’il faudra surveiller le médian de Bruges.

Gana Guèye surveille Krépin Diatta

« Krépin est un jeune joueur très ambitieux, très à l’écoute et surtout très travailleur », a témoigné Gana Guèye en conférence de presse d’avant-match sur son coéquipier en équipe nationale. Et d’ajouter : « il a beaucoup de qualités techniques, il court beaucoup sur le terrain que ça soit défensivement ou offensivement. Il est capable de faire des passes décisives et de marquer des buts. Donc c’est un joueur à surveiller ».

Le milieu défensif, qui a fait son retour dans le onze parisien lors de la déroute à Dijon vendredi dernier (2-1), aura à cœur de l’emporter face au Club de Bruges ce soir, afin de vite oublier cette défaite. « Tout le monde veut battre le Paris Saint-Germain, cela arrive de perdre. Concernant les explications, je n’en ai pas. Un non-match total à Dijon. On espère que ce sera la dernière fois que cela se passera. Tout gagner désormais et faire ce qu’il faut pour ne plus revivre cela. Il faut donc l’emporter face au Club de Bruges », a-t-il dit dans cette vidéo exploitée par Senego.