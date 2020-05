Garga Mbossé a stoppé le teigneux Moussa Ndoye le 28 avril 2019 au stadium Iba Mar Diop. Malheureusement depuis lors, il n’arrive pas à nouer le nguimb. Visant des ténors comme Lac 2 et Sa Thiès, le frère de Zoss a intérêt à bien travailler pour pouvoir prendre le meilleur sur deux champions précités difficiles à battre et à manœuvrer. Et pour se prémunir, il s’entraîne régulièrement et avant de terminer, il a dansé le fameux Diouck à la culture purement sérère.

Lutte TV

L’article Vidéo – Garga Mbossé en plein entraînement et danse le fameux Diouck est apparu en premier sur Snap221.info.