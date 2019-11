Ce samedi, la Cérémonie officielle du Gamou s’est déroulée dans la ville sainte de Tivaouane. Lors de son discours devant des milliers de fidèles dans la foule et des millions et des millions devant leur écran, Serigne Babacar Sy Mansour a parlé de deux fléaux des temps modernes au Sénégal, l’homosexualité et la Franc-maçonnerie.

Le Khalif des Tidjanes, qui n’y va pas par quatre chemin, interpelle l’Etat, qu’il juge responsable, pointant directement du doigt le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, présent dans la salle. « Il y a l’impunité de l’Etat sur l’homosexualité et la franc-maçonnerie. Et ça, c’est la responsabilité de Aly Ngouille Ndiaye. Il est là, qu’il en parle. C’est vous le responsable, lui dit-il. Tout ce que vous ferez pour contrer ces fléaux, nous vous soutiendront », a-t-il déclaré. Des déclarations chaleureusement applaudies par la foule.