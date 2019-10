Macky Sall a gracié dimanche Khalifa Sall, l’ancien maire de Dakar, qui avait été condamné à 5 ans de prison en mars 2017. Mbaye Touré et Yaya Bodian, deux de ses coaccusés, bénéficient également du décret présidentiel. Pour l’occasion un débat a été organisé sur la TFM en lien avec l’affaire. Le journaliste Pape Djibril Fall et l’avocat Me El hadj Diouf ont croisé le fer.