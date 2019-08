N’dèye Fatou Tine alias Titi est une chanteuse sénégalaise très talentueuse que l’on ne présente plus. Très jeune, elle était passionnée par la danse et le théâtre.

A pas feutrés sa carrière artistique commence à se dessiner dans les années 90. Sa belle voix sera un atout pour elle. Remarquée par certains chanteurs grâce à son talent et sa voix d’or, elle accompagna la chanteuse Aby N’dour en 1995. Elle confirma son talent de choriste aux côtés de Souleymane Faye, Fallou Dieng, Salam Diallo, feu Demba Dia, la guinéenne Fanta Mbacké Kouyaté, du groupe Salsa Stars du Maestro Enlaçante N’gom avant de rencontrer Youssou N’dour, le patron du groupe super étoile, etc.