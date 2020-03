ASFIYAHI – Suite à la déclaration de Monsieur le Président de la République dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus et dans le souci de participer à l’effort national pour préserver la bonne santé des populations, le Grand Imam de Dakar El Hadj Alioune Moussa Samba, informe les fidèles musulmans que les prières du Vendredi sont temporairement suspendues à la grande Mosquée de Dakar. Dans ces circonstances particulières, le grand Imam rappelle l’obligation pour chaque musulman d’effectuer les QUATRES (4) RAKAS :3 la prière de Tisbaar en lieu et place. Qu’Allah préserve le Sénégal, et le monde entier de ce nouveau fléau.

