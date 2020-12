Vidéo: Grève des étudiants à l’UCAD le coup de gueule de Ndoye Bane « dafa doye… na niou bayi di yakkeu »

L’homme du sérail réputé travailleur infatigable, Elhadji Cheikh Dramé, commissaire central de Dakar, a porté un message fort à l’endroit des étudiants de l’Ucad, ce mercredi, après des échauffourées houleuses avec ses forces de l’ordre.

Tout est parti de l’éternel problème lié au paiement des bourses que réclament les étudiants depuis deux mois. Après de vifs affrontements avec des blessés, le commissaire central de Dakar, El Hadji Cheikh Dramé lance un message fort.

” On vous a appelé pour vous demander le motif de votre grève (..) ” explique le commissaire à Cheikh Tidiane Cissokho, commis par ses camarades. Après les explications de ce dernier, il dira : ” On n’est pas là pour échanger avec vous des jets de pierres, je vous dis très bien avant l’arrestation , il y a eu des jets de pierres, vous avez même présentement une arme confisquée avec vous. Restituez d’abord l’arme et on libère vos camarades. (..) Soyons plus responsables et discutons, on n’est pas là pour ça. Vous pensez que ça nous fait plaisir de tirer des grenades sur les étudiants. Vous pensez que les routes soient barrées et que des gens doivent aller à l’hôpital pour des interventions, vous pensez que ça c’est bon ” explique t-il