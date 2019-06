Traduit de l’anglais-Lutte Traditionnelle est un style de lutte folklorique d’Afrique de l’Ouest, connu sous le nom de Laamb au Sénégal, Boreh en Gambie, Evala au Togo et KoKowa / Kokawa dans les régions haoussa du Nigeria et du Niger, ou simplement Lutte Traditionnelle au Niger et au Burkina Faso.

