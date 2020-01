Le débat était très tendu ce lundi soir dans l’émission Talent d’Afrique sur Canal Plus. Le deux Algériens Belmadi et Nabil qui contestaient le titre de meilleur jour Africain attribué à Sadio Mané, ont eu droit à une réponse salée d’Habib Béye.

Dans le même plateau que Balmedi et Nabil, Habib Beye a appuyé la CAF d’avoir donné le Ballon d’Or à Sadio Mané. « Il n y pas de contestation possible sur le trophée de Sadio Mané. C’est amplement mérité. Il a presque tout gagné en 2019 à part la Coupe d’Afrique des Nations et la Premier League où il a fini 2e avec Liverpool. Ce que fait Sadio Mané sur un terrain c’est exceptionnel. Il a aussi permis à Liverpool d’être à ce niveau là. Il est d’une générosité qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs d’Europe. Il a marqué 22 buts « .

Des propos contesté par Belmadi qui met en valeur son Joueur. Le technicien Algérien estime que ce prix devrait revenir à son poulain Ryad Mahrez, vainqueur de la CAN. « A partir du moment où il y a un joueur qui est Ryad Mahrez qui a fait une saison exceptionnel et qui a fait gagné son équipe la coupe d’Afrique, je pense que ça devrait avoir du poids »