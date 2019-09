Le Sénégal a perdu son premier match de la coupe du monde de Basket qui se tient actuellement en Chine, devant la Lituanie 47-101. Un score très lourd, mais l’intérieur des Lions, Hamady Ndiayen’est pas du tout perturbé et veut continuer à se battre.

La Lituanie

Face à la Lituanie, les Lions du Sénégal n’ont pas du tout existé face à l’une des meilleurs équipes du monde. « Nous savions que ça n’allait être facile », lance Hamady Ndiaye. L’une des causes de ce naufrage collectif : « On les a trop laissé faire ». Pour lui également, « cette défaite nous a montré ce que nous devons travailler pour améliorer notre équipe pour les prochains matchs. »

Le comportement des joueurs

Le comportement des joueurs de l’équipe sénégalaise s’explique aussi, selon le pivot, par le fait que « les gens étaient nerveux parce que pour beaucoup, c’est la première participation à une coupe du monde. Et même pour ceux qui ne sont pas novices, la préparation ne s’est pas faite dans de bonnes conditions. »

La préparation

Maintenant que la compétition est lancée, Hamady Ndiaye estime « qu’il faut juste s’ajuster, car notre préparation ne s’est pas faite dans les règles de l’art. » Et malgré tout, ajoute-t-il, « nous nous sommes battus avec nos armes. Peut-être que le match ne l’a pas montré, mais l’écart était énorme et nous pouvions pas revenir. »

Le prochain match

Cependant, le sociétaire de BCM Gravelines Dunkerque ne retient que « l’aspect positif du match ». Ce qui est sûr pour lui d’ailleurs, c’est que « nous allons continuer à nous battre. Et pour le prochain match, nous allons faire le maximum pour que cela ne nous arrive plus. Nous allons montrer sur le terrain que nous sommes de vrais Lions. »