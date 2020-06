Ndeye Gueye semble passer des moments sombres ces temps-ci, non pas à cause des problèmes liés à son ménage, mais la danseuse est persécutée. Dans cette vidéo, elle supplie ses détracteurs de la laisser tranquille.

Détracteurs

“J’ai fait cette vidéo pour supplier mes détracteurs de me laisser gérer mon ménage pour l’amour de Dieu. Les attaques commencent à me soûler. Laissez moi vivre ma vie. Je n’ai pas de voiture, ni d’appartement d’accord mais je rends grâce à Dieu…”, lâche-t-elle.

Coup de gueule

Et de poursuivre : “Je demande à cette personne qui m’appelle et m’envoie régulièrement des messages d’arrêter de ternir mon image. Je suis fatiguée et je veux qu’on me laisse dérouler ma vie comme je veux…”