Adja Astou est toute belle avec ses magnifiques maquillages et tenues à couper le souffle. Devant le petit écran, elle brille de mille feux et donne envie de suivre ses émissions.

Pour la fête d’Achoura, l’animatrice de 7TV a changé de look en optant pour le hijab. Un nouveau look qui lui va à ravir. Les commentaires lus par Limametti.com prouvent que ces followers sont plus d’avis pour le naturel et le voile.