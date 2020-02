La question de l’homosexualité a été abordée mercredi, au Palais lors de la conférence de presse conjointe entre le Président Macky Sall et le Premier ministre canadien.

Justin Trudeau, Premier canadien, défenseur des droits humain, dit avoir abordé avec le Président Macky Sall la question des droits humains voire de l’homosexualité.

« Je suis toujours à la défense des droits humains. Et j’emmène ces enjeux partout où je vais. Le Président Macky Sall connait mes perspectives là-dessus. On en a parlé brièvement », a-t-il déclaré face à la presse nationale et internationale.

Le Pm a aussi reconnu que le Sénégal est un leader en matière de démocratie, en termes de valeurs…. Mais, ajoute-il, « on a tous du travail à faire encore. Mais nous avons eu de très bonnes discussions là-dessus ».