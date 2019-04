Pour la CAN 2019, les « Lions » vont loger à l’hôtel Tiba Rose, situé à quelques encablures seulement du Stade du 30 Juin, qui abritera les rencontres face à la Tanzanie, l’Algérie et le Kenya. Le réceptif est également célèbre au Caire pour ses gigantesques bâtiments mais aussi pour sa salle de gym et son spa. Le sélectionneur Aliou Cissé nous fait la visite guidée et le technicien sénégalais est pour le moins, exigeant.

