Les Sénégalais de Paris se réjouissent de la venue de Idrissa Gana Guèye au Paris Saint Germain. Le milieu de terrain qui enchaîne les bonnes performances, avec son nouveau club, comble ses compatriotes vivant à Paris de fierté.

Gana, fierté sénégalaise à Paris

Dans un micro trottoir réalisé par nos confrères de Footsenegal, les Sénégalais de Paris se sont exprimés sur la venue de Idrissa Gana Guèye au Psg. Ils ont ainsi exprimé leur fierté de voir un Sénégalais jouer dans le club de la capitale. « C’est une fierté. On ne peut qu’être content. Il est simple, humble et discret. Au niveau du foot, il apporte tout ce qui manquait à l’équipe. Dès qu’il est arrivé, c’était une fierté. C’est un plaisir de voir un Sénégalais briller. Et sa prestation contre le Real est un régal », a laissé entendre Tahir Sène. Dans son sillage, Pape Badji, un autre qui vivant dans la ville francilienne, d’ajouter: « Idy on le félicite, il nous rend fiers. C’est un guerrier. Quand il est venu, il a prouvé qu’il mérite de jouer à Paris. En tout cas, nous sommes contents de lui. Il fait un bon championnat ».

Bail de 4 ans

Idrissa Gana Guèye a rejoint le Paris Saint-Germain en fin juillet. Le milieu de terrain sénégalais a signé un contrat de quatre ans, contre un chèque de 30 millions d’euros.