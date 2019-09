Le leader du parti Rewmi a rendu visite cet après-midi au khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké à Colobane.

Idrissa Seck est donc venu présenter ses respects et vœux au Khalife Serigne Mouhamedoul Mountakha Mbacké.

Il a tenu à exprimer par cette occasion, un sentiment particulier, celui de l’émerveillement face à cet événement qui relate une prédiction de Cheikh Ahmadou Bamba. “Nous sommes venus marquer notre émerveillement face à l’avènement de cette inauguration de la mosquée Mazalikoul Djinaan” exprimera le candidat malheureux de 2019.

Voulant montrer la victoire que constitue Mazalikoul Djinaan et le fait que Serigne Mountakha (devenu Seigne Touba), le leader du parti Rewmi dira, à propos de Serigne Touba : “il y a plus de 100 ans, Serigne Touba disait de façon explicite “Lil Mountakha, Wadjahtou Fii Ndakaaru, Zikran bihi, khad’kibal Makaanu” Ceci, pour expliquer que, “devant la face de l’élu (Al Mountakha), je me dirige vers Dakar et mes prières sur lui, m’ont préservé à jamais des stratagèmes du comploteur”, ainsi disait Cheikh Ahmadou Bamba.

Donc cette inauguration, est significatif et plein d’émerveillements.

Il a souligné aussi la valeur numérique de ces dires de Cheikh Ahmadou Bamba qui est de 1441 ( année musulmane) correspondant ainsi à l’année de l’inauguration de cette merveille souvent comparée à celle de Médine ().