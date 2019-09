On en sait un peu plus sur le naufrage de la pirogue survenu au large des îles de la Madeleine. Déjà on dénombre 39 victimes dont quatre corps sans vie, informe le colonel Michel Diatta des Sapeurs pompiers de Dakar.

“Pour les victimes piégées sur place et en cours d’extraction, on note 24 Sénégalais, 6 Français, 2 Allemands, 2 Suédois et 1 Bissau-Guinéen”.

#Dakar: une pirogue transportant des touristes vers les îles de la Madeleine a chaviré hier soir. Quatre personnes ont perdu la vie et les rescapés ont dû passer la nuit sur une île désertique. Images de @clementdiroma #AFP #kebetu pic.twitter.com/B4YhYXNA6S — Adrien Barbier (@AdrienBarbier) September 17, 2019