Une pirogue à son bord près de 40 personnes a chaviré, lundi dans la soirée au large de la Corniche Ouest (Dakar), près de l’île de la Madeleine. Un bilan encore provisoire fait état de 4 morts et de 35 rescapés dont 24 Sénégalais et 6 Français. Les victimes font partie d’un groupe de personnes parties faire des excursions sur l’île de la Madeleine et l’Ilot Sarpan.