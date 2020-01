Un incendie d’une rare violence a réduit en cendres la Librairie Papeterie Daaradji, un immeuble à deux étages sis au marché Colobane (Dakar).

Les flammes ont tout ravagé sur leur passage. Ordinateurs, livres, cahiers, matériels géométriques, classeurs, craies…rien n’a été épargné. Il n’y a pas de pertes en vies humaines mais les dégâts matériels sont nombreux. Ils sont estimés à plus de 100 millions de francs CFA. L’origine de l’incendie reste inconnue.

Adama Soumaré est le chef de bureau du marché Colobane. Il fait partie des premières personnes qui ont été sur les lieux aussitôt après que le feu s’est déclaré. Il témoigne : « Nous ne savons pas ce qui a provoqué l’incendie mais je ne pense pas que ce soit un court-circuit. Car, au marché Colobane, toutes les installations électriques ont été refaites. On a alerté les soldats du feu quand on a aperçu la fumée. Les populations, munies de bidons, ont commencé à éteindre le feu qui s’est propagé à une très grande vitesse. Ce sont des millions qui sont partis en fumée. Sa dernière recharge remonte à deux jours », a expliqué Adama Soumaré.

Commandant des sapeurs-pompiers, Adama Diallo a fait savoir qu’ils ont été alertés vers 1h40. Et, ils sont arrivés sur les lieux de la catastrophe 5 minutes plus tard. « Les deux premiers engins ont commencé les opérations d’extinction dix minutes après, les renforts sont arrivés », a-t-il expliqué. En effet, les sapeur-pompiers ont eu d’énormes difficultés pour circonscrire le feu. Il leur a fallu 4h pour y arriver. « On est arrivé à bout du feu à 5h15. Présentement, nous sommes en train de faire les travaux de déblai, de refroidissement et de dégarnissage », renseigne-t-il. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.