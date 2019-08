La diffusion récurrente, dans les médias sociaux, de fichiers-audios irrévérencieux à l’égard de nos autorités religieuses, toutes confréries confondues, sous-tendue, de surcroît, par d’inadmissibles injures, citant nommément d’honorables icônes de l’Islam, comme Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi Hadji Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niasse, Seydina Limamou Laye, Cheikh Bou Kounta, entre autres, qui reposent en terre sénégalaise, scandalise la Oummah islamique.

Face à ce phénomène, Tivaouane, par la voix de Serigne Maodo Sy, a lancé un appel fort pour soutenir l’initiative de la « Convergence Taxawu Ndonoy Magum Lislam ».

Serigne Maodo Sy Dabakh appelle tous les musulmans à se liguer comme un seul homme et avoir pour principale préoccupation la préservation de la stabilité sociale et de la paix civile, et être contre ces graves dérives langagières qui désacralisent et tournent en dérision les œuvres spirituelles généreusement léguées à la postérité par les fondateurs de nos confréries, dont l’éminent rôle de boucliers contre l’intolérance religieuse et l’extrémisme violent n’est plus à démontrer, rapporte Asfiyahi.

Pour rappel, des compatriotes d’obédiences confrériques diverses ont porté sur les fonts baptismaux une structure de veille et d’alerte dénommée: «Convergence Taxawu Donoy Magum Lislam» qui a organisé ce vendredi, de la Grande mosquée de Dakar à la Place de l’obélisque, sa première marche pacifique.