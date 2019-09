Nafissatou Kebe, ex femme de Djily Création est au centre d’un polémique. Une vidéo où on la voit nue, uniquement vêtue d’un soutien gorge rose et de chaussures de couleur marron, a fuité sur les réseaux sociaux.

A ces images sont ajoutées deux autres vidéos qui mettent en avant une femme se trémoussant pour l’une et en plein ebat sexuel pour l’autre.

Dans un entretien accordé à Diaspora 221, Nafissatou Kebe dément. « C’est moi qui suis dans la vidéo où on me voit assise sur le lit.

Mais pour les deux autres il ne s’agit pas de moi », révèle t-elle.

Elle ajoute « la fille sur la vidéo a un tatouage sur l’une de ses fesses et moi je n’en ai pas.

En plus qui me connaît sait que j’ai de grosses hanches comparées à celles de la fille sur la sextape ».

Nafissatou dit être victime de sabotage. « Au Sénégal quand une personne est sur la bonne voie elle a souvent beaucoup d’ennemis. Je suis victime d’une cabale montée de toutes pièces ».