Accusé à tort pour escroquerie, Iran Ndao est revenu sur les faits avec nos confrères de Vipeoples. Selon le prêcheur, ce n’est pas la première fois qu’il collecte des dons et il n’a jamais eu ce genre de problèmes.

« Je me suis rendu à la Police centrale , d’ailleurs, c’est là-bas que j’ai su tout ce qui s’est passé. Je n’ai peur de rien dans ma vie, car, je crois en Dieu. C’est la raison pour laquelle, je n’ai pas informé mes proches de ma convocation. Arrivé à la Police, les enquêteurs m’ont fait savoir que le plaignant réclamait l’argent que l’émission Grand Cœur avait collecté pour sa défunte femme… », explique-t-il.

Et de préciser : « Je pouvais bel et bien porter plainte contre lui mais, je ne le ferai jamais. Dans cette émission, je ne garde même pas l’argent, je ne connais pas le gars et son épouse. Dans toute cette histoire, je me demande si cet homme aimait sa femme… »

Article publié par Sanslimites

L’article (Vidéo) : Iran Ndao : « Kima toumal khaw ma daniuko yoni si man mais meunone nako porté plainte mais doumako def parce que… » est apparu en premier sur Snap221.info.