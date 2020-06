Suivez l’émission Arène Sénégalaise présentée par Malick Thiandoum et Ngagne Diagne. Avec comme invité le fassois Lac Rose qui est resté des années sans lutter à cause d’une blessure au genou avec des défaites et saisons blanches cumulées, le fassois est amplement revenu sur son parcours et son avenir dans l’arène.

Lutte TV

L’article Vidéo – ITV : Arène Sénégalaise du 22 JUIN 2020 avec Lac Rose est apparu en premier sur Snap221.info.