Vidéo : Ivanka la fille de Trump se lâche sur une danse traditionnelle en Côte d’Ivoire

Un accueil en chanson pour Ivanka Trump. La fille et conseillère du président américain se trouvait mercredi en Côte d’Ivoire, où elle s’est rendue dans une plantation de cacao d’Adzope. Elle a été accueillie par des femmes travaillant dans la plantation, qui chantaient «On doit travailler pour l’avenir de nos enfants».

Ivanka Trump a dansé avec elles, sous le regard de Mark Green et David Bohigian, respectivement gérant de l’US Agency for International Development (USAID) et président par intérim de l’Overseas Private Investment Corp.