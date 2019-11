Nay est une chanson du nouvel album du roi du Mbalax. Ce nouvel opus de Youssou Ndour fait l’actualité depuis sa sortie ce mercredi 27 novembre 2019. Très fort en parodie, le comédien Jaaw Ketchup a apporté une réponse à You.

Nay…

Dans ce nouveau morceau, le promoteur du groupe Futurs Médias dénonce les hommes pingres. Il appelle les hommes à céder aux caprices des femmes et ces dernières à tout faire pour ne pas mettre en couple avec ces hommes-là.

La polémique

Et depuis hier, sur les réseaux sociaux et sur les statuts WhatsApp, les femmes ne ratent pas l’occasion pour dénoncer elles aussi les hommes pingres. Et ainsi entre hommes et femmes, c’est la guerre des publications. Chacun essaye de lancer une pique à l’autre.

La parodie

Dans cette guerre, c’est le jeune comédien qui apporte une réplique au roi du Mbalax. En effet, Jaaw Ketchup fait une parodie du nouveau tube de son aîné. Avec cette nouvelle parodie, les hommes auront une réponse adéquate à l’attaque de jeunes filles.