Jacob interprète le rôle du narcotrafiquant dans la série Golden. Professionnel, l’acteur a tellement réussi son rôle que certaines personnes pensent qu’il est en réalité un bandit.

Succès et rôle

Au micro de Senego, Jacob est revenu sur le succès de Golden et son rôle. « J’ai créé beaucoup de problèmes dans la série mas c’est comme çà. Et les téléspectateurs ,n’ont encore rien vu. Je vais davantage élever le niveau et je serai beaucoup plus méchant dans saison 2 », dit-il.

Réactions

Interpellé sur la réaction des téléspectateurs sur son rôle, Jacob se lâche: « Il y a des gens pensent que je suis réellement comme çà. Je reçois des messages positives et désagréables aussi. Mais, c’est juste un personnage… »