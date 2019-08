Vidéo – Jakaarlo – Liberté d’expression: Bouba Ndour encense Guy Marius Sagna

Son incarcération suscite l’indignation de la société civile, qui appelle à une manifestation vendredi 1er août à Dakar. L’activiste sénégalais Guy Marius Sagna a été arrêté le 16 juillet à Dakar et placé trois jours après en détention provisoire pour « diffusion de fausse alerte au terrorisme ». Le 26 juillet, Amnesty Sénégal, la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH) et la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (Raddho) ont demandé sa libération et dénoncé une atteinte à la liberté d’opinion.