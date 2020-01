Le silence du leader du parti Rewmi continue de faire couler beaucoup d’encre. Dans une interview accordée à Seneweb, Jaraf Youssou Ndoye est revenu sur les raison qui ont conduit Idrissa Seck à garder cette posture.

« Le silence de Idrissa Seck ne me dérange pas«

« Le silence de Idrissa Seck ne me dérange pas du tout parce que sa posture actuelle est compréhensible« , a déclaré Jaraf Youssou Ndoye. « Idrissa Seck et Ibrahima Fall ont été maraboutés« , révèle le chef coutumier.

« J’ai vu des gens qu ont fait quelque choses contre eux«

Avec le style qu’on lui connait, le Jaraf de la localité de Ouakam ajoute : « Pendant l’élection présidentielle de 2012, j’ai vu des gens qu ont fait quelque choses contre eux. Un chose qu’ils sont partis déposer à Fass Mbao« .

« Il faut qu’il aille voir des marabouts pour qu’ils prient pour lui«

Très sûr de lui, Jaraf Youssou Ndoye conseille au candidat arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle. « Il faut qu’il aille voir des marabouts pour qu’ils prient pour lui. Ou alors comme il maîtrise le Coran, qu’il le fasse pour lui-même« .

