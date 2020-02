Jeeba s’impose dans la musique sénégalaise grâce à ses chansons d’amours très prisées. Pour la fête de Saint Valentin, le jeune artiste a dévoilé un nouveau clip intitulé « Diarabi ».

La musique est devenu de nos jours l’un des plus beaux outils de communication au monde. Au delà du message, il s’agit de véhiculer une image qui porte attention à un public de plus en plus demandeur.

Ainsi à travers son talent et son savoir faire, Jeeba compte poursuivre sa carrière jusqu’à s’imprégner du marché international.