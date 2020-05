Malgré sa dernière sortie soldée défaite par une défaite devant Jam Terry, Jet Lee compte rebondir pour retrouver sa place et montrer aussi qu’il n’a pas démérité. Et pour relever le défi, il défie des champions comme Garga qu’il promet que leur combat ne va même pas durer 30 secondes. Hormis le pikinois, il a mis en garde Modou Anta et Amanekh aussi.

Lutte TV

L’article Vidéo – Jet Lee prévient Garga 2 : “souniou beurré dou déff 30 secondes, Modou Anta ak Amanekh tamit…” est apparu en premier sur Snap221.info.